Veneto Banca: cessione della partecipazione in Banca Consulia per 13,5 milioni

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Veneto Banca ha perfezionato la compravendita per la cessione, a favore di Capital Shuttle, dell’intera partecipazione detenuta in Banca Consulia (già Banca IPIBI) pari al 25,52% del capitale. Il controvalore dell’operazione è di 13.539.915,60 euro.“L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di razionalizzazione delle partecipazioni di Veneto Banca ed avrà un effetto positivo sul CET 1 phase in del Gruppo stimato in circa 7 bps rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016”, riporta la nota della società.