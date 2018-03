Cerberus CM ha nominato Roberto Nicastro alla carica di Senior Advisor in Europa

Luca Fiore 23 marzo 2018 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Roberto Nicastro è stato nominato Senior Adviser di Cerberus Capital Management e delle sue affiliate per il settore dei servizi finanziari in Europa. Dopo l’esperienza di Group General Manager in UniCredit, Nicastro è stato nominato dalla Banca d’Italia alla carica di presidente delle quattro “good bank”.