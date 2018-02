Bce: Irlanda ritira candidatura Lane per vice-presidenza, strada spianata per spagnolo Luis de Guindos

Titta Ferraro 19 febbraio 2018 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Niente da fare per Philip Lane, governatore della Banca centrale irlandese, nella corsa alla vicepresidenza della Bce. In occasione della riunione dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze irlandese, Paschal Donohoe, ha annunciato il ritiro della candidatura di Lane che paga lo scarso sostegno nonostante settimana scorsa la commissione economica del Parlamento europeo si è espressa settimana scorsa a favore del governatore della banca centrale irlandese.Lane era in corsa per la vicepresidenza insieme allo spagnolo Luis de Guindos, che adesso rimane l'unico candidato alla successione di Victor Constantio.