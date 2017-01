Atlantia: Autostrade per l'Italia gira partecipazioni in Autostrade dell'Atlantico e in Autostrade Indian

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 19:44

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea di Autostrade per l'Italia ha deliberato di distribuire alla controllante Atlantia un dividendo straordinario in natura da attuarsi tramite assegnazione delle partecipazioni detenute in Autostrade dell'Atlantico e in Autostrade Indian Infrastructure Development Private Limited. L’operazione rientra nell'ambito della riorganizzazione societaria del gruppo.