Carige: Malacalza Investimenti presenta 10 nomi della lista per cda

24 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Malacalza Investimenti, titolare del 23,95% della banca Carige, ha presentato i 10 nomi che compongono la lista per il prossimo Cda e che saranno proposti all'assemblea dei soci del 20 settembre.La lista comprende i nomi di Pietro Modiano, Lucrezia Reichlin, Fabio Innocenzi, Stefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Francesca Balzani, Lucia Calvosa, Chiara Del Prete, Luisella Bergero e Stefano Dagnino.Modiano, ex Intesa Sanpaolo e Unicredit e al momento presidente di Sea (Aeroporti di Milano) è indicato come presidente, mentre l'economista Reichlin, ex consigliere di Unicredit e docente alla London School of Economics, lo dovrebbe affiancare come vicepresidente.