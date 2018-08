AstraZeneca: risultati negativi da studio, titolo in rosso

Luca Fiore 31 agosto 2018 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

AstraZeneca ha annunciato che la fase 3 di un farmaco per curare il lupus eritematoso, una malattia cronica autoimmune che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’organismo, non ha conseguito i risultati preliminari. “Il risultato di queste prove è stato insoddisfacente”, ha detto Sean Bohen, vice presidente esecutivo di AstraZeneca per lo sviluppo dei farmaci. Il titolo a Londra perde un punto e mezzo percentuale a 5.822 pence.