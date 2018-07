Air Liquide: nuovi contratti per fornitura xenon e krypton a industria spaziale ed elettronica

Daniela La Cava 11 luglio 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Air Liquide ha annunciato di avere firmato diversi nuovi contratti pluriennali per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro e dall’inizio del 2018 ha iniziato a fornire xenon e krypton alle industrie dei semiconduttori e dei satelliti in tre aree geografiche: Europa, Stati Uniti e Asia.François Darchis, senior vice-president e membro del comitato esecutivo del gruppo Air Liquide, che supervisiona l’Innovazione, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti per fornire xenon e kripton di elevata purezza ai produttori di semiconduttori e al crescente mercato dei satelliti a propulsione elettrica".