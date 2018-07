Svezia: Riksbank conferma tassi a -0,5%, avvio rialzi verso fine anno

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Tutto come da attese dalla Riksbank in tema di politica monetaria. Stamattina la banca centrale svedese ha confermato i tassi di interesse a -0,5%, in linea con le aspettative degli analisti. "L'economia svedese è ancora solida e l'inflazione prossima al target del 2%", spiega Riksbank in una nota ufficiale che nella quale indica che "anche la previsione per il tasso Repo è invariata, con l’aumento dei tassi che comincerà verso la fine dell'anno".