Facebook: Zuckerberg vende 798 mila azioni, Sheryl Sandberg 138 mila

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Avvio di contrattazioni di poco sotto la parità per il titolo Facebook, in calo dello 0,18% a 117,19 dollari. Secondo quanto emerge dai filing della Securities & Exchange Commission, mercoledì scorso il fondatore, Presidente e Amministratore delegato Mark Zuckerberg ha venduto 798 mila azioni del social network ad un prezzo medio di 119,04 dollari per un totale di oltre 95 milioni di dollari.



Il Chief Operating Officer, Sheryl Sandberg, martedì ha invece venduto 138.339 azioni a un prezzo medio di 118,65$ per un totale di 16,4 milioni. A seguito dell’operazione, Sandberg detiene 4.059.460 azioni FB (valutate circa 481,6 milioni di dollari).