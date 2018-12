Caso Huawei affonda anche Wall Street: apertura in ribasso

Alessandra Caparello 6 dicembre 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Come da previsioni oggi Wall Street apre in calo sotto il peso della notizia dell’arresto in Canada della numero uno di Huawei, Meng Wanzhou, figlia del fondatore del colosso asiatico che riaccende i timori di un aumento delle tensioni commerciali tra Cina e Usa. All’avvio delle contrattazione il Dow Jones perde l’1,51%, lo S&P-500, l’1,35%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,41%).