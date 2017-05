Yama: completata cessione di circa il 10% di Emak, titolo in rosso

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Avviato ieri dopo la chiusura degli scambi, il collocamento di 16,4 milioni azioni Emak (circa il 10% del capitale) da parte di Yama SpA si è realizzato ad un prezzo di 1,71 euro per azione, per un valore complessivo pari a circa 28 milioni di euro.



L'operazione è stata effettuata tramite una procedura di “accelerated bookbuilding” riservata ad investitori professionali in Italia e istituzionali all’estero. Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione.



A seguito del completamento dell'operazione, Yama detiene circa il 65,185% del capitale sociale di Emak, soggetto ad un impegno di lock-up di 180 giorni.



Sul listino di Piazza Affari il titolo EM passa di mano a 1,79 euro, -3,41% rispetto al dato precedente.