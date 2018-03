Tim: Elliott detiene 5,74% del capitale (Consob)

Luca Fiore 21 marzo 2018 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Elliott detiene il 5,74% di Telecom Italia (Tim) in azioni ordinarie e grazie a un equity swap con regolamento in contanti. È quanto emerge dalle comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti elaborate dalla Consob.In particolare, Paul Singer detiene indirettamente il 3,75% (0,790% Elliott Associates, 0,41% The Liverpool Limited Partnership e 2,550% Elliott International) e l’1,99% è rappresentato da una posizione lunga "Synthetic equity swap UBS SWAP" con data di scadenza 01/02/2021.