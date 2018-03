Telecom Italia: Elliott possiede oltre il 5% del capitale

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Elliott possiede oltre il 3% delle azioni ordinarie del gruppo di telecomunicazioni italiano che uniti a "strumenti finanziari" permette al fondo di detenere un interesse "superiore al 5%" nella compagnia guidata da Amos Genish. È quanto si apprende in una lettera del fondo attivista Elliott indirizzata agli azionisti di Telecom Italia. "Verranno effettuate le opportune comunicazioni della Consob", si legge ancora nel documento. Elliott ha inoltre confermato la nomina di sei amministratori, "candidati altamente qualificati per il consiglio di amministrazione della società, in sostituzione di sei amministratori nominati da Vivendi".