TXT e-solutions: via libera del Cda all’acquisizione di Cheleo

26 luglio 2018

MILANO

Il Cda di TXT e-solutions oggi ha approvato l’acquisizione di Cheleo Srl, società attiva nella progettazione e sviluppo di prodotti e servizi per la gestione del ciclo di vita dei finanziamenti da parte di intermediari bancari e finanziari.“L’’operazione consentirà a TXT di allargare significativamente il target dei clienti e altresì ampliare la propria offerta con nuovi prodotti, nuove competenze e nuove specializzazioni ad alto valore aggiunto, rafforzandone la presenza sul mercato”.Cheleo nel 2017 ha ottenuto ricavi di circa 2,8 milioni con un Ebitda (IFRS) di 0,95 milioni (34% dei ricavi). Per il 2018 ricavi ed Ebitda sono visti in aumento del 25%. La posizione finanziaria netta del 21 giugno 2018 è positiva per 2,48 milioni. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% di Cheleo è stato convenuto tra le parti in 10 milioni, comprensivi di PFN, soggetto ad eventuali aggiustamenti al closing.Alla data del closing è previsto che le parti sottoscrivano l’atto notarile per la cessione da parte dei soci di Cheleo Laserline, Bruno Roma, Nicoletta Ider, Flavio Minari, Arcadia Information Technology, a favore di TXT di quote complessivamente rappresentative del 51% del capitale sociale di Cheleo.Nell’ambito dell’operazione, TXT e il socio di Cheleo Laserline stipuleranno un contratto di opzione di acquisto e di vendita avente ad oggetto una quota rappresentativa del 49% del capitale sociale di Cheleo.