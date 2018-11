TIM, Mise: Nessun progetto segreto su scorporo rete Telecom

Alessandra Caparello 22 novembre 2018 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

“Sullo scorporo della rete" fissa di Tim, "al momento non c'è alcun progetto in corso". Lo ha assicurato il ministro per lo Sviluppo economico e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti e lo conferma anche una nota dello stesso Mise. “Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ricevuto alcun progetto segreto sullo scorporo della rete Telecom. Con l’emendamento al DL fiscale si creano le condizioni per rendere appetibile e sostenibile la realizzazione di una rete unica a banda ultralarga” si legge nel comunicato.