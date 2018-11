Scenari Immobiliari: "Dismissioni immobiliari con grande fondo di diversi miliardi di euro”

Alessandra Caparello 22 novembre 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Per le dismissioni immobiliari la soluzione potrebbe essere un grande fondo di diversi miliardi di euro, “il veicolo giusto e rapido per le dismissioni di patrimonio pubblico”. A dirlo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, durante il convegno “I fondi immobiliari in Italia e all’estero” oggi a Roma.“Questo fondo – gestito in modo professionale e trasparente – dovrebbe contenere un mix di edifici dove la pubblica amministrazione paga un affitto e immobili da valorizzare. Con i canoni si rimborsano gli investitori (privati e stranieri) e c’è tempo per la valorizzazione. La maggioranza del fondo dovrebbe rimanere pubblica per garantire un uso sociale e non solo economico dei beni”.