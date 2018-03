SIT: utile “adjusted” di 8 nel 2017, nei prossimi mesi lo sbarco sul MTA

Luca Fiore 21 marzo 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

SIT, società quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana, ha chiuso il 2017 con ricavi per 324 milioni di euro, +12,4% organico rispetto al 2016, e un risultato netto “adjusted , senza considerare gli effetti della modalità di contabilizzazione dell’operazione di fusione con la SPAC, di 8 milioni, contro gli 1,7 milioni del 2016.“Il miglioramento, oltre che per la gestione operativa dipende dalla riduzione degli oneri finanziari grazie all’operazione di rifinanziamento avvenuta nel corso del 2017 in cui ha avuto luogo il rimborso integrale del finanziamento soci mentre il finanziamento bancario previgente è stato sostituito con un nuovo finanziamento, non assistito da garanzie reali, a condizioni economiche migliorative”, riporta la nota della società.Il risultato netto segna una perdita di 23,3 milioni, dovuta ad oneri esclusivamente contabili (31,3 milioni di euro), “non ricorrenti e non monetari” per effetto della contabilizzazione al Fair Value della fusione con la SPAC Industrial Stars of Italy 2 avvenuta il 20 luglio 2017. Il Cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti un dividendo lordo di 0,25 euro.“Se il 2017 - ha sottolineato il Presidente Esecutivo di SIT Federico de’ Stefani – è stato l’anno della quotazione della nostra Società sul segmento AIM di Borsa Italiana - a seguito della fusione con la SPAC Industrial Stars of Italy 2 – siamo confidenti di poter realizzare già nei prossimi mesi il passaggio al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, permettendo così ai nostri progetti ed ai nostri risultati di ottenere maggiore visibilità nei confronti di mercati ed investitori”.