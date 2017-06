Rcs Mediagroup: China National Chemical (ChemChina) alza partecipazione al 4, 732% (Consob)

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

China National Chemical ha aumentato la partecipazione in Rcs Mediagroup portandola al 4, 732% dal precedente 4,433 per cento (ultimo aggiornamento risalente al 1 giugno 2016).



La partecipazione è detenuta in regime di proprietà indiretta attraverso la controllata Pirelli & C. Spa.



E’ una operazione relativa al 1 giugno scorso, riportata da Consob nel consueto documento di aggiornamento delle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.