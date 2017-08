Piazza Affari, umore misto sulle banche: Bper festeggia, Ubi e Bpm scendono in attesa dei conti

Alessio Trappolini 4 agosto 2017 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Giornata mista per il mercato italiano. Dopo aver tanto corso nelle passate sedute, la Borsa di Milano oggi rimane indietro rispetto alle altre del Vecchio Continente, che invece registrano un tono moderatamente positivo.In questo quadro l’indice FTSE Mib viaggia il leggero ribasso, -0,2% circa a 21.775 punti, complice l’umore misto sul bancario dove Bper Banca tira le fila dei rialzi con un poderoso +4,25 euro a 4,94 euro.L’istituto modenese ha diffuso ieri i conti del trimestre, apprezzati dal mercato soprattutto per quanto riguarda la parte delle azioni di capital management messe in campo dal board guidato da Alessandro Vandelli.Mentre Bper sorride, UBI Banca sprofonda, -2,3% a 3,998 euro, in vista dei conti trimestrali attesi nella giornata di oggi. L’attesa per i conti sfianca anche Banco Bpm, -0,6% a 3,16 euro. Mantiene un’impostazione positiva UniCredit, +0,3% a 17,87 euro dopo l’exploit di ieri.