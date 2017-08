Piazza Affari: Eni e Saipem migliori blue chip a metà mattinata

Alessio Trappolini 1 agosto 2017 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Eni e Saipem, la coppia del settore oil&gas di Piazza Affari, prendono il largo nelle contrattazioni mattutine della Borsa di Milano. Al momento i due titoli presentano la miglior performance giornaliera fra le 40 blue chip milanesi.Nel dettaglio, Eni viaggia in rialzo dell01,27% a 13,53 euro mentre Saipem veleggia in area 3,50 euro con un guadagno dell’1,27 per cento.Il rialzo del titolo del Cane a sei zampe è giustificato dalla promozione di Equita Sim. La casa d’investimento milanese questa mattina ha alzato di 50 punti base il peso del titolo nel proprio portafoglio principale.La decisione arriva "dopo i risultati trimestrali sopra le stime" e per tener conto del fatto che "lo sconto sulle altre compagnie oil&gas è aumentato a un livello ingiustificato".