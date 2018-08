Pharmanutra conferma la title sponsorship con il Parma Calcio 1913

Luca Fiore 8 agosto 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

“Dopo aver vissuto nel ruolo di Main Sponsor con il brand Cetilar la storica promozione in Serie A del Parma Calcio 1913, l’azienda farmaceutica toscana PharmaNutra è lieta di annunciare la conferma del rapporto di sponsorizzazione con la squadra emiliana anche per la stagione 2018/19”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla società con sede a Pisa.“I crociati guidati sul campo da Mister Roberto D’Aversa - prima e finora unica squadra italiana ad aver conquistato tre promozioni consecutive dalla Serie D alla massima serie – affronteranno quindi la prossima stagione in Serie A con Cetilar® nuovamente in primo piano sulla maglia, una partnership storica con il Gruppo PharmaNutra SPA che va avanti ormai da otto anni, prima come Medical Partner, e poi, dalla scorsa stagione, nell’importante ruolo di Main Sponsor”.