Ovs: Wellington Management sale al 5,146% del capitale, ecco come è costruita la partecipazione (Consob)

7 agosto 2017

Il fondo Wellington Management Group ha incrementato la propria posizione su Ovs, portandola dal precedente 5,12% (di cui lo 0,005% in strumenti finanziari) al 5,146 per cento, posizione detenuta in maniera indiretta attraverso le società controllate Wellington Management Company e Wellington Management International.Il 5,139% della partecipazione è costituita da diritti di voto riferibili ad azioni mentre lo 0,007% si compone di posizioni lunghe con regolamento fisico (per lo 0,005% in Total return Equity Swap con data di scadenza 10/05/2020) e in contanti (per lo 0,002% in Total return Equity Swap con data di scadenza 20/05/2020).