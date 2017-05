Ovs: Wellington Management group sale al 5,006% (Consob)

Alessio Trappolini 29 maggio 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Wellington Management group LLP ha incrementato la propria partecipazione nel gruppo italiano Ovs, portandola al 5,006%. La partecipazione è detenuta in regime di proprietà indiretta attraverso società di gestione non discrezionale del risparmio.

L’operazione si riferisce al 23 maggio scorso ed è stata comunicata venerdì dalla Consob in merito al consueto aggiornamento delle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.