Notorious Pictures: inizia riprese co-produzione internazionale "Love Wedding Repeat"

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'attività di co-produzione internazionale targata Notorious Pictures. La società guidata da Guglielmo Marchetti, quotata sul mercato Aim Italia, ha avviato le riprese di "Love Wedding Repeat", una co-produzione internazionale con Tempo Productions, operatore di riferimento per la produzione cinematografica nel Regno Unito, fondata da Piers Tempest e Jo Bamford, attiva nella realizzazione di film indipendenti a livello internazionale. "Love Wedding Repeat" è una commedia tra "Sliding Doors" e "Quattro matrimoni e un funerale", ambientata nei dintorni di Roma, nella Villa Parisi di Frascati, una delle dodici Ville Tuscolane. La regia è affidata a Dean Craig, sceneggiatore di Funeral Party e Tre uomini e una pecora, al primo esordio dopo aver lavorato al fianco di registi quali Frank Oz, Neil Labute, Stephan Elliott e Marc Forster.Il cast è composto da: Sam Claflin (Hunger Games saga, Io prima di te, Resta con me), Oliva Munn (X-Men: Apocalisse, Ocean’s 8, La festa prima delle feste) e Freida Pinto (The Millionaire, L’alba del pianeta delle scimmie).