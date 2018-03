Mondo Tv: siglato accordo con Henan York per parco divertimenti in Cina

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha annunciato di avere sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale joint venture paritaria. L'accordo, si legge in una nota, prevede una fase di studio e fattibilità economica e tecnica da concludersi entro il mese di settembre 2019, ad esito della quale le parti decideranno se e come procedere. La società precisa, infatti, che l'accordo "non vincola in alcun modo le parti a procedere successivamente alla realizzazione del parco, in quanto le stesse non hanno assunto alcun impegno, neppure condizionato, a tale proposito".Il progetto allo studio prevede che il parco venga realizzato nell'area urbana di Zhengzhou, capitale della provincia dello Henan, la più popolosa provincia cinese che si trova attualmente in una fase di forte espansione economica.In base a un business plan preliminare, la realizzazione del parco potrebbe richiedere un investimento iniziale di 250 milioni di euro, e un fatturato annuo, a partire dal completamento del parco stimabile per il 2023, di circa 100 milioni con un utile netto di 14 milioni.