Molmed: via libera EMA spinge il titolo

Luca Fiore 28 agosto 2018 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Mattinata all’insegna degli acquisti per il titolo MolMed, in rialzo sul listino milanese del 2,11% a 0,44 euro. A spingere Molecular Medicine è la notizia del via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA, European Medicines Agency) a due farmaci destinati ai tumori liquidi.