Molmed: Silvio Berlusconi riduce quota detenuta da Fininvest al 24,84% (Consob)

Alessio Trappolini 15 febbraio 2017 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Silvio Berlusconi ha ridotto la partecipazione in Molmed al 24,84% dal precedente 25,768% (ultimo aggiornamento al 28 luglio 2014). Lo riporta Consob nella consueta nota di aggiornamento delle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa italiana.

L’operazione fa riferimento al 20 gennaio scorso. La partecipazione è detenuta in regime di proprietà indiretta, attraverso la società finanziari della famiglia Berlusconi, Fininvest.