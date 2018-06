Martina su Twitter: su flat tax prosegue la presa in giro da parte di Lega e M5S

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

"Continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi). Basta propaganda". A scriverlo su Twitter il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, dopo le parole di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia.Intervenendo alla trasmissione Agorà (RaiTre), Bagnai ha detto che ci sarebbe un accordo per far partire la Flat tax sui redditi di impresa dal 2019 mentre a partire dal 2020 la flat tax sarà applicata anche alle famiglie.