Leonardo: al via consegna a Royal Air Force del sistema di protezione Britecloud

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha iniziato le consegne della contromisura ‘BriteCloud’ alla Royal Air Force del Regno Unito per l’impiego operativo della nuova tecnologia, a seguito del via libera formale da parte del ministero della Difesa britannico. Lo si apprende in una nota del gruppo nella quale si spiega che la contromisura, tra le più compatte disponibili sul mercato, proteggerà i velivoli dai missili moderni a guida radar e sarà pronta nel breve termine all’utilizzo da parte degli equipaggi dei Tornado GR4. La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione. Lo sviluppo del BriteCloud, sottolinea Leonardo un comunicato, è coerente con il piano industriale 2018-2022 di Leonardo, che prevede investimenti mirati in tecnologie chiave per sostenere la crescita.