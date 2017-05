Iren: Comune di Reggio Emilia e STT collocano il 2% del capitale

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Il Comune di Reggio Emilia (che detiene il 7,8% del capitale di Iren) e STT Holding (2,6%) hanno avviato tramite una procedura di accelerated bookbuilding, il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di 25,7 milioni di azioni ordinarie di Iren (7,7 milioni per il Comune di Reggio Emilia e 18 milioni per STT), pari complessivamente a circa il 2% del capitale sociale.



L’operazione è curata da UniCredit Corporate & Investment Banking - in collaborazione con Kepler Cheuvreux - in qualità di Sole Bookrunner.