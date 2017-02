Intesa: Messina, per valutazioni su Generali ci prenderemo tutto il tempo necessario

Titta Ferraro 3 febbraio 2017 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Niente fretta nel valutare un possibile deal con Generali Assicurazioni. Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, in riferimento alle valutazioni in corso per una possibile combinazione industriale con Generali Assicurazioni, ha precisato che la banca sta ancora valutando se "una potenziale combinazione con Generali si adatti alle priorità strategiche del nostro piano e questo passo richiederà tutto il tempo necessario".