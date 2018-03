Giglio Group: da accordo con Acque Minerali d’Italia nasce Cloud Food

Luca Fiore 21 marzo 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group ha siglato un accordo di joint venture con Acque Minerali d’Italia per la nascita di Cloud Food, società partecipata al 51% da Giglio Group e al 49% da Acque Minerali d’Italia.“Cloud Food é una piattaforma tecnologica che si porrà come un vero canale distributivo alternativo ed innovativo dei prodotti alimentari Made in Italy che consentirà la gestione degli ordini in modo flessibile e con modalità di subscription online, anche attraverso l’innovativo T-commerce (quello che unisce gli strumenti dell'e-Commerce alla tecnologia della televisione digitale, ndr) disponibile sui canali di Giglio Group”, riporta la nota della società.Contestualmente, Giglio Group oggi ha presentato il nuovo canale Ibox 65, canale di T-commerce dedicato al mondo della casa e della famiglia (home, food, furniture, design e family), che sarà visibile da oggi sul canale 65 del digitale terrestre.