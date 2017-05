Generali vende il 3% di Intesa Sanpaolo

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha emesso una nota per annunciare di avere venduto, oggi, 510 milioni di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, pari al 3,04% del capitale.



Contestualmente, Generali ha posto termine all’operazione in strumenti derivati collateralizzati, effettuata il 17 febbraio 2017, per coprire totalmente il rischio economico collegato all’acquisto delle azioni.



“Il Gruppo Generali mantiene un’esposizione marginale in azioni Intesa Sanpaolo come investimento finanziario ordinario“.