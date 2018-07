Fincantieri: l’assemblea di Vard vota per il delisting da Singapore

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea straordinaria di Vard Holdings Limited, controllata di Fincantieri, ha approvato il delisting volontario dal Main Board della Singapore Exchange Securities Trading Limited.“Poiché il Delisting è stato debitamente approvato, sono state soddisfatte le condizioni per l’offerta di acquisto da parte di Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., in nome e per conto di Fincantieri Oil & Gas S.p.A., per tutte le azioni ordinarie di Vard, non già detenute e controllate da, o soggette ad accordo per l’acquisto da parte di Fincantieri O&G stessa, le sue collegate ed i loro rappresentanti”.L’Exit Offer resterà aperta per l’accettazione fino alle 17:30 (orario di Singapore) dell’8 agosto.