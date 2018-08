Fincantieri: accordo per l’acquisizione di Vitrociset

Luca Fiore 7 agosto 2018 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri e Mer Mec (società del gruppo Angel di Vito Pertosa) hanno firmato un accordo per l’acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, società che opera nelle attività di addestramento e supporto in ambito ICT nei mercati della difesa e sicurezza, oltre che nei settori di logistica, trasporti e spazio.“Questa acquisizione si inserisce perciò pienamente nella strategia, già da tempo avviata da Fincantieri, di rafforzare le nostre competenze per fornire ai nostri clienti il supporto logistico indispensabile per l’operatività delle navi militari”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono.