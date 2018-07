Fincantieri: Governo Usa assegna contratto per programma Mmsc in Arabia

Daniela La Cava 20 luglio 2018 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

IlGoverno degli Stati Uniti ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte Fincantieri Marinette Marine (FMM), un ordine con lo strumento della Undefinitized Contract Action, come anticipo sul contratto di Foreign Military Sales per la costruzione di quattro unità Multi-Mission Surface Combatants (MMSC) destinate all’Arabia Saudita. Lo rende noto il gruppo di Trieste in una nota nella quale precisa che le navi verranno costruite nello stabilimento Fincantieri di Marinette, nel Wisconsin. L’anticipo finanzierà, per un ammontare fino a 450 milioni di dollari, l’avvio della progettazione di dettaglio e la pianificazione per la costruzione delle quattro unità e verrà ripartito principalmente tra Lockeed Martin e Fincantieri Marinette Marine.