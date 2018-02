Fca: +1,2% immatricolazioni in Europa a gennaio. Brand Fiat in calo del 5,8%, +68,1% per Jeep

Daniela La Cava 15 febbraio 2018 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

A gennaio Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha immatricolato quasi 85 mila vettura, mostrando un rialzo dell'1,2% rispetto a un anno fa, in presenza di un mercato che è cresciuto del 6,8 per cento. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Acea.In discesa anche la quota di mercato che passa al 6,6% dal precedente 7% di gennaio 2017. A pesare sono soprattutto le performance del marchio Fiat che ha archiviato il mese di gennaio con le vendite in flessione del 5,8% a 59.900 vetture, per una quota del 4,7% dal precedente 5,3 per cento. Deciso balzo per Jeep che ha visto le vendite salire del 68,1% nel primo mese dell'anno, mentre Alfa Romeo ha segnato un +24,4 per cento.