FSI acquista il 27% di Cedacri

Luca Fiore 22 dicembre 2017 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

FSI Mid‐Market Growth Equity Fund, fondo di investimento gestito da FSI, ha sottoscritto un contratto per l‘acquisizione del 27% di Cedacri. È quanto si legge in una nota. Il restante 73% del capitale è detenuto da alcune banche italiane. Cedacri opera nel fintech e nel settore dei servizi di IT outsourcing.