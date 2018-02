Eni: trimestrale migliore delle attese, Equita conferma buy

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Eni continua a percorrere la strada rialzista a Piazza Affari nel giorno della presentazione dei conti 2017 e del quarto trimestre. Il titolo del gruppo guidato da Claudio Descalzi avanza dello 0,95% a 13,63 euro, con Equita che conferma il rating buy e il target di 17 euro. "Riteniamo che il set di risultati abbiano risvolti positivi per il titolo grazie ad una redditività significativamente superiore alle attese e al minorindebitamento", commenta la sim milanese aggiungendo che l'outlook 2018 è sostanzialmente in linea con le loro attese. Secondo Equita, i messaggi principali in termini di strategia verranno comunicati in occasione della presentazione del piano industriale il prossimo 16 marzo.