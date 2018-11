Eni, ceduta a Mubadala Petroleum quota 20% nella concessione Nour (offshore Egitto)

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato la cessione a Mubadala Petroleum di una partecipazione pari al 20% nella concessione Nour, nell’offshore dell’Egitto. La firma è avvenuta ad Abu Dhabi alla presenza dell'amministratore delegato di Petroleum & Petrochemicals, Mubadala Investment Company, e presidente di Mubadala Petroleum, Musabbeh Al Kaabi, e dell'a.d. di Eni, Claudio Descalzi (nella foto).Con questa operazione Eni rafforza ulteriormente la sua partnership con Mubadala Petroleum, iniziata con la collaborazione nella concessione di Shorouk. "Questo accordo rafforza ulteriormente una partnership tra le nostre società iniziata proficuamente con Zohr e conferma la fiducia di Mubadala Petreoleum in Eni come operatore solido, sia nelle attività di esplorazione che nello sviluppo dei progetti", commenta Descalzi.Nella concessione, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), Eni detiene una quota dell'85%. L’altro partner nella concessione è Tharwa Petroleum Company, con il restante 15%. Il completamento della transazione è subordinato al rispetto di alcune condizioni standard, comprese tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità egiziane.