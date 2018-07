Elettra Investimenti si espande servizio di car sharing elettrico

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti ha emesso una nota per annunciare l’avvio del servizio di car sharing elettrico denominato EPPY anche nella località turistica di Punta Ala in provincia di Grosseto. “La sfida strategica ora è l’espansione di Eppy anche in contesti turistici ad elevato pregio ambientale come Punta Ala al fine di una maggiore flessibilità nell’uso del parco auto con conseguente abbattimento dei costi”, ha detto Fabio Massimo Bombacci Presidente e CEO di Elettra Investimenti.