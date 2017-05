Datalogic: Hydra avvia cessione del 5% tramite ABB

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 19:06

MILANO (Finanza.com)

Hydra ha avviato la cessione di 2.922.323 azioni ordinarie di Datalogic, corrispondenti al 5% del capitale, attraverso una procedura di Accelerated Book Building (ABB) riservata a investitori istituzionali.



Equita Sim agisce in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione.



Nell’ambito dell’operazione, Hydra ha assunto un impegno di lock up relativo alle azioni Datalogic che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione per la durata di 180 giorni.



A esito della vendita delle azioni oggetto della procedura, Hydra manterrà 36.365.000 azioni Datalogic pari a circa il 62,2% del capitale.