Creval: altre banche nel consorzio di garanzia dell’aumento di capitale

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 18:44

MILANO (Finanza.com)

Banco Santander, Barclays e Credit Suisse, in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, sono entrati a far parte del consorzio di garanzia dell’aumento di capitale previsto dal nuovo piano industriale del Gruppo Creval per un importo massimo di 700 milioni di euro.L’aumento era già pre-garantito da Mediobanca, in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e da Citigroup in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner.Santander, Barclays e Credit Suisse hanno sottoscritto con Creval un accordo di pre-underwriting in linea con quello già sottoscritto da Mediobanca e Citi.