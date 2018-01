CNH Industrial, outlook 2018: vendite nette viste a 28 miliardi di $, EPS visto a 0,67 $ per share

Alessio Trappolini 30 gennaio 2018 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

“La domanda mondiale di attrezzature agricole dovrebbe migliorare del 5% in media e in tutte le regioni nel 2018”, lo scrive il Cda di CNH Industrial nella relazione di accompagnamento ai risultati 2017 del gruppo.Questo risultato sarà guidato – sostiene l’azienda – dalla domanda verso il settore delle apparecchiature di costruzione (prevista in crescita del 5-10%), soprattutto per le regioni Latam e APAC mentre dovrebbe rimanere flat in EMEA e NAFTA. La domanda di veicoli commerciali dovrebbe essere di circa il 15% in Latam e piatta o leggermente negativa in EMEA e APAC.In seguito a tali condizioni – si legge nel comunicato – l’azienda fissa i suoi obiettivi per l’intero 2018 come segue: vendite nette di attività industriali da 27 miliardi a 28 miliardi di dollari; EPS diluito rettificato da $ 0,63 a $ 0,67; debito industriale netto alla fine del 2018 a 800 milioni da 1 miliardo di dollari.