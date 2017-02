Best Union Company: Jacopo Meneguzzo sale al 5,197% (Consob)

Alessio Trappolini 7 febbraio 2017 - 16:16

Jacopo Meneguzzo detiene il 5,197% del capitale di Best Union Company, secondo le ultime rilevazioni della Consob. L’operazione è datata 31 gennaio 2017 ed è detenuta in regime di proprietà indiretta attraverso la finanziaria Palladio Holding (ex Palladio Finanziaria). Ricordiamo che lo scorso dicembre è stata lanciata un’Offerta pubblica di acquisto (Opa) sul gruppo Best Union, da parte del fondatore e di un gruppo di investitori.