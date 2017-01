Banco Bpm: Norges Bank sale al 3,646% del capitale

Alessio Trappolini 9 gennaio 2017 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Il fondo norvegese Norges Bank è salito al 3,646% nel capitale di Banco Bpm. La partecipazione è detenuta in regime di diretta proprietà. L’operazione è riportata da Consob nell’aggiornamento della partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa Italiana. Precedentemente Norges Bank aveva un’esposizione nel capitale dell’istituto italiano nulla o inferiore al 2%, poichè non era soggetta ad obblighi informativi nei confronti dell’autorità di vigilanza.