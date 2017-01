Banco Bpm: Anima, Gabetti Property Solutions e Risanamento nel capitale (Consob)

Alessio Trappolini 11 gennaio 2017 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Aggiornamenti sul capitale del Banco Bpm, la nuova entità che dal primo gennaio del 2017 raggruppa in sé gli ex istituti Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.



Secondo l’aggiornamento Consob relativo alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa, a partire dallo scorso primo gennaio i soci della Bpm, Anima Holding, Gabetti Property Solutions e Risanamento hanno azzerato la partecipazione detenuta nell’ex istituto popolare milanese. Contestualmente le posizioni sono passate sul capitale del Banco Bpm, con quote rispettivamente pari al: 9,113% per Gabetti Property Solutions, al 14,672% per Anima Holding, al 10,069% per Risanamento.