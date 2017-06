Banca Generali: Wellington Management lima partecipazione al 4,937% (Consob)

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Wellington Management ha limato la partecipazione in Banca Generali portandola al 4,937% dal precedente 5,010 per cento (ultimo aggiornamento risalente al 21 giugno 2016).



E’ una operazione relativa al 31 maggio scorso, riportata da Consob nel consueto documento di aggiornamento delle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.