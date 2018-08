Ascopiave: F2i smentisce indiscrezioni stampa

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Non abbiamo proposto 4,2 euro per azione ai soci di Ascopiave per acquisire quote della società. È quanto si legge in una nota emessa dal fondo F2i.Il fondo ha puntualizzato che “la manifestazione di interesse inviata nelle scorse settimane non definisce alcun prezzo per l'acquisizione di azioni Asco Holding” e la possibilità di offrire un prezzo superiore al valore approvato dall'assemblea sarebbe compatibile “solo a fronte del piano industriale proposto”.Secondo quanto riportato da fonti di stampa, Asco Holding potrebbe alzare il prezzo di recesso da 3,5 a 4,20 euro.