Aeroporto di Bologna: i dettagli dell’operazione dei Benetton (Consob)

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Movimenti importanti nel capitale della società per azioni Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Secondo quanto riportato da Consob in una nota odierna, i fondi Amber Capital (in qualità di gestore di San Lazzaro Investments Spain) e Strategic Capital Advisors (in qualità di gestore del fondo chiuso Strategic Capital Lp che indirettamente controlla la Italian Airports Sarl) hanno azzerato la propria esposizione sul capitale della società che gestisce l’aeroporto di Bologna.Nel dettaglio, Amber Capital deteneva il 15,082% (secondo l’ultimo aggiornamento del 3 agosto 2015) mentre Strategic Capital il 10,510% (ultimo aggiornamento il 3 settembre 2015). Contestualmente è entrata nel capitale la famiglia Benetton attraverso la holding Edizione che ad oggi detiene il 29,38% delle azioni.Nel mese di luglio lo scalo bolognese ha stabilito un record sotrico: per la prima volta nella storia dello scalo, infatti, è stata superata la soglia degli 800 mila passeggeri mensili. Per l'esattezza, sono stati 837.104, Con un incremento del 7,2% sullo stesso mese del 2016 ed una media giornaliera di 27 mila passeggeri.